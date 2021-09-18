ЛОНДОН, 18 сен — ПРАЙМ. Британская компания-оператор National Grid Gas имеет инструменты для снижения рисков чрезвычайной ситуации с газоснабжением на фоне роста цен на газ, говорится в комментарии Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии британского правительства. Аналитик объяснил, что будет с ценами на газ в Европе в ближайшую неделю

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в последние недели ставит рекорды. За два месяца она выросла в разы и держится на уровне около 800 долларов за тысячу кубометров.

Отмечается, что британские власти тесно сотрудничают с регулятором энергетического рынка Ofgem и операторами газоснабжения для мониторинга спроса и предложения.

"В то время как оптовые цены на газ выросли на международном уровне в этом году, рынок продолжает балансировать спрос и предложение за счет корректировки цен, по которым осуществляются сделки с энергоносителями. У нас нет оснований предполагать, что это не будет продолжаться, но мы будем следить за рынком. В распоряжении National Grid Gas имеется ряд инструментов для снижения риска чрезвычайной ситуации с газоснабжением, в том числе запрос на подачу дополнительных поставок газа в National Transmission System (британская газопроводная система — ред.)", — говорится в сообщении профильного департамента.

Там пояснили, что текущие высокие оптовые цены на газ могут не соответствовать фактическим ценам топлива для потребителей, так как крупные поставщики энергии закупают большую часть своих оптовых поставок за много месяцев вперед, обеспечивая защиту от краткосрочных скачков цен. "Система Ограничения цен на энергоносители также действует для защиты миллионов потребителей от внезапного повышения мировых цен на газ этой зимой. Несмотря на растущие затраты на оптовую продажу энергии, она по-прежнему экономит 15 миллионам домохозяйств до 100 фунтов стерлингов в год", — отмечается в сообщении. При этом указывается, что компании, не имеющие долгосрочных контрактов, могут столкнуться с более высокими издержками.

В то же время в британском правительстве напомнили, что страна обладает широким спектром источников газоснабжения, обладающих достаточной мощностью, чтобы более чем удовлетворить спрос. "Газовая система Великобритании продолжает надежно функционировать, и мы не ожидаем какого-либо повышенного риска чрезвычайных ситуаций с поставками этой зимой", — указали в профильном департаменте. Там пояснили, что текущие высокие цены на газ не обязательно отражают ранее существовавшие контракты и, следовательно, не распространяются на весь газ, потребляемый в Великобритании этой зимой. Аналитик рассказала, чего ожидать от цен на нефть в конце сентября

"Хотя нашим крупнейшим источником поставок газа по-прежнему остается континентальный шельф Великобритании (примерно 48% от общего объема поставок в 2020 году), зрелость этого источника означает, что мы должны дополнять поставки сырьем с международных рынков", — говорится в сообщении.

"У нас есть широкий спектр источников поставок, включая прямые трубопроводы через Северное море из Норвегии в Великобританию, наш крупнейший источник импорта. Мы также инвестируем миллионы долларов в наращивание мощного потенциала возобновляемых источников энергии и снижение спроса на ископаемые виды топлива", — добавляется в сообщении. В Великобритании также имеется ряд хранилищ газа, которые обеспечивают гибкость системы при реагировании на краткосрочные изменения спроса и предложения.

Британские власти отмечают, что газ имеет решающее значение для энергоснабжения Великобритании: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, и в 2020 году 38% спроса на газ в Великобритании было использовано для отопления жилых помещений, 29% — для производства электроэнергии и 11% — для промышленного и коммерческого использования.