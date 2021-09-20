"Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь
"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности транзита через Украину на октябрь
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" не стал ьрониовать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на октябрь, согласно данным венгерской торговой платформы RBP.
Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.
"Газпром" при этом забронировал на октябрь текущего 2021 года мощности трубопровода "Ямал-Европа" на 31,3 миллиона кубов в сутки из предложенных 89,1 миллиона кубов, следует из данных платформы GSA. Транзит будет проходить по территории Польши.