МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" не стал ьрониовать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на октябрь, согласно данным венгерской торговой платформы RBP. На рынке нефти сохраняется дефицит, подталкивая цены вверх

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

"Газпром" при этом забронировал на октябрь текущего 2021 года мощности трубопровода "Ямал-Европа" на 31,3 миллиона кубов в сутки из предложенных 89,1 миллиона кубов, следует из данных платформы GSA. Транзит будет проходить по территории Польши.

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