МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках в Москве за неделю с 13 по 20 сентября снова снизились — на 1 копейку, при этом цены на дизельное топливо остались на уровне прошлой недели, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цены на газ в Европе на торгах подскакивали до $900

Так, по данным МТА, бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100 за неделю подешевел в среднем на 1 копейку, до 46,02, 50,98 и 58,43 рубля за литр соответственно. А стоимость дизельного топлива в Москве осталась на уровне прошлой недели и составила 50,11 рубля за литр.

Стоимость бензина и дизельного топлива снижалась при этом в сетях АЗС "Татнефти" и "Лукойла".

Бензин на предыдущей неделе, с 6 по 13 сентября, подешевел в среднем на 4 копейки по каждому сорту. Таким образом, снижение цен на прошедшей неделе чуть замедлилось.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты. К снижению цены в Москве перешли лишь в начале осени.