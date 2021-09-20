МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украина получит две партии угля из Соединенных Штатов, общий объем составит 150 тысяч тонн, пишет "Нефтегазовая вертикаль" со ссылкой на пресс-службу компании ДТЭК. Украина готовится к возможной потере российского транзита газа

Поставщиком угля выступит американская компания HC Trading. Прибытие на Украину первой партии топлива ожидается в декабре 2021 года, второй — в январе следующего 2022 года.

Отмечается, что это уже второй контракт на импорт угля, который украинская сторона подписала с США. Первый был подписан в августе текущего 2021 года с другим поставщиком и подразумевает поставку 75 тысяч тонн американского угля.

Помимо контракта с США, в августе Киев начал закупать уголь из Польши из Казахстана (в феврале Киев заявлял о намерении увеличить импорт до 450 тысяч тонн за счет поступлений из этих стран.

В рамках первого контракта с августа 2021 года по январь 2022 года украинская сторона планирует получить от Польши 320 тысяч тонн угля.