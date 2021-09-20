МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в Telegram-канале компании. "Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь

"С 1 января по 19 сентября 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубических метров газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 миллиарда кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 миллиардов кубических метров)", — говорится в сообщении "Газпрома".

Также компания сообщила о том, что ее глава Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа.

Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют российский газ через Черное море потребителям, также говорится в сообщении компании.