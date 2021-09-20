МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. "Интер РАО" сохраняет свой прогноз по экспорту электроэнергии из РФ в 2021 году, ожидая его на уровне 2019 года: поставки в Прибалтику снизились, но зато начались поставки в Белоруссию, сообщила журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга компании Александра Панина. "Газпром" заявил о рекордных поставках газа в Турцию

"Я бы пока оставила прогноз-2019, потому что конкретно сейчас, в сентябре, снизилась поставка в Балтию, но сейчас мы поставляем в Белоруссию. У нас появилась возможность, у нас достаточно крупная поставка сейчас идет", — сказала Панина в кулуарах конференции "Новая Россия — новая энергетика" уточнив, что поставки в Белоруссию начались в конце августа.

С экспортом же в страны Прибалтики, по ее словам, сейчас "тяжелая ситуация". "У нас идет снижение к прошлому году, это вызвано ограничительными мерами, которые приняла балтийская сторона. С 15 сентября литовская сторона приняла методику определения пропускной способности сети на границе Белоруссия-Литва и существенно снизили, по сути убрали, все коммерческие перетоки, оставили только в аварийных режимах", — рассказала Панина.

Компания также готова возобновить поставки электроэнергии на Украину после 1 октября, если запрет не будет продлен, рассказала Александра Панина.

Она пояснила, что Минэнерго Украины дало комментарий украинской прессе о том, что планирует продлить действие запрета на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

"Официально (продления запрета — ред.) ещё не было, мы находимся в готовности, мы даже планировали провести конкурс заранее… Но прочитав позицию Минэнерго Украины (в СМИ — ред.), мы его немножко отложили и решили дождаться 1 октября и посмотреть всё-таки", — сказала Панина.

В конце мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Украины подтвердил запрет.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.