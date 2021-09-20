ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Великобритания выделит 550 миллионов фунтов стерлингов на поддержку развивающихся стран в их отказе от угля и переходе к чистой энергетике, сообщило британское постпредство при ООН. Белоусов сравнил энергопереход с промышленными революциями

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерреш провели круглый стол с участием мировых лидеров по теме борьбы с изменением климата.

Ранее Британия пообещала сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году и снизить выбросы парниковых газов как минимум на 68% к 2030 году. Также Лондон обещал выделить 11,6 миллиарда фунтов стерлингов в течение ближайших пяти лет на финансирование международных климатических программ.

"Сегодня премьер-министр объявил, что 550 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы будут выделены на поддержку развивающихся стран в достижении нулевых выбросов путем принятия политики и технологий, необходимых для прекращения использования угля и создания более чистой и зеленой планеты", — говорится в сообщении постпредства.