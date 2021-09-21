МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге вынес решение, согласно которому Польша обязана платить ежедневный штраф в 500 тысяч евро, пишет РИА Новости. В Германии рассказали о "безумном шаге" по "Северному потоку - 2"

Решение внесено из-за работы шахты "Туров".

Наказание будет отменено в тот момент, когда добыча угля на шахте в Польше будет прекращена.

При этом Варшава заявляет, что не будет выполнять предписание суда: оно ставит под угрозу стабильность польской энергосистемы.

"Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов. Энергетическая безопасность принадлежит именно этой области", — отмечается в заявлении властей Польши по этому вопросу.

Помимо этого, объясняют в Варшаве, уголь с "Турова" обеспечивает безальтернативным теплом город и муниципалитет Богатыня, а также производит до 7% всей электроэнергии Польши.

С исковым заявлением в суд ЕС обратилось правительство Чехии: страна требовала от Польши свернуть работу шахты. Дело в том, что "Туров" находится недалеко от государственной границы. По мнению Праги, предприятие наносит вред окружающей среде и жителям ряда соседних населенных пунктов Чехии.