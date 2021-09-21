МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток 2" с ростом мировых цен на газ. В Германии рассказали о "безумном шаге" по "Северному потоку - 2"

"Немецко-российский альянс я считаю стратегическим ошибкой, доказательством чего являются растущие цены газа", — заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.

При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам.

"Мы защищаем польские интересы, а увеличение возможности шантажа со стороны России не находится в сфере польских интересов", — сказал премьер.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Цены на газ в Европе бьют рекорды — стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.

"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.