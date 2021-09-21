МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России обсуждает возможность расширения перечня регионов, подпадающих под программу субсидирования рынка газомоторного топлива, говорится в релизе министерства.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов в ходе рабочей поездки в Омскую область провёл совещание по топливоснабжению региона с представителями управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Российского топливного союза (РТС), "Газпром нефти" и сетей независимых АЗС.

Минэнерго отметило, что, по словам Рубцова, "в настоящий момент обсуждается целесообразность расширения перечня регионов, попадающих в федеральную программу субсидирования рынка газомоторного топлива".

Глава департамента Минэнерго уточнил, что обсуждаются различные варианты, как это может быть осуществлено, например, за счет перераспределения средств между участвующими регионами в пользу новых либо через выделение дополнительных средств на будущие периоды.

Общий перечень регионов для первоочередного развития заправочной инфраструктуры включает 28 субъектов РФ. Он предусматривает субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) и поддержку переоборудования автомобилей для использования газа в качестве топлива.