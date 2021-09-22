БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече позже в среду обсудят рост цен на энергию в Европе и пути улучшения ситуации, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед началом заседания. МИД призвал Варшаву "охладиться" в заявлениях о "Северном потоке-2"

"Я планирую сегодня поднять вопрос цен на энергию. Мы обсудим с министрами энергетики то, как мы можем бороться с этим вызовом", — сказала она.

Симсон считает, что в текущей ситуации с ценами Евросоюзу тем более нужно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии. "Они действительно предоставляют альтернативу нашей зависимости от импорта ископаемого топлива", — сказала она, добавив, что вкладывать необходимо и в повышение энергоэффективности.

В частности, цена на газ в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки октябрьских фьючерсов достигали 963,9 доллара. Также эксперты сообщали, что и оптовые цены на электроэнергию в союзе были на рекордных высотах. Отмечалось, что помимо цены на газ вклад в рост оптовой стоимости электроэнергии вносит и увеличение цены выбросов углерода в европейской системе ETS. Россию призвали увеличить поставки газа в Европу

Однако схема расчёта цены на электроэнергию для конечных потребителей в странах ЕС не одинакова, поэтому и влияние на неё скачка цен на газ различно. ЕК отмечала, что в состав такой цены входят также стоимость транспортировки и распределения энергии, различные налоги и сборы.

Еврокомиссия не исключает, что окажет поддержку государствам Евросоюза из-за роста цен на электричество. У самих стран есть различные механизмы помощи уязвимым слоям населения. Однако для выработки мер поддержки ЕК и государства союза должны очень внимательно изучить причины роста цен (если оно происходит), поскольку они зависит далеко не только от цены на газ, заявляла Еврокомиссия.