МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Спрос на нефть, вероятно, вырастет, поскольку нехватка природного газа на рынке Европы вынуждает потребителей обращаться к альтернативным видам энергоносителей, сказал в интервью агентству Блумберг министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар. Кремль сообщил о высоких объемах поставок российского газа в Европу

Цена газа на фьючерсном рынке Европы находится на рекордных уровнях. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигли рекордных 963,9 доллара. Впоследствии цены сильно колебались, а сейчас стоимость фьючерса находится на сотню долларов ниже.

"Есть опасения, что газовый кризис может увеличить спрос на нефть", — приводит агентство слова министра. Он также заявил о готовности Ирака увеличить добычу нефти в случае необходимости. "Если будет договоренность внутри ОПЕК, мы будем готовы", — сказал он.

В прошлом месяце, как передаёт агентство, Ирак добывал чуть более 4 миллионов баррелей нефти в день. По словам аль-Джаббара, эта цифра может увеличиться до 5 миллионов, как только ОПЕК+ снимет ограничения на добычу, что должно произойти во второй половине 2022 года. Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

Мнение иракского министра разделяет и глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Меле Кьяри (Mele Kyari). В интервью агентству он дал оценку, что "газовый кризис" может привести к росту спроса на нефть на 1 миллион баррелей в день.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.