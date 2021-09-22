МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден обсудили ситуацию на европейском газовом рынке, сообщила российская компания.

"Отдельное внимание Алексей Миллер и Бен ван Берден уделили ситуации на европейском газовом рынке", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Добавляется, что они также рассмотрели актуальные вопросы совместной деятельности, в частности обсудили проект "Сахалин-2" и работу компаний в области снижения углеродного следа в производственно-сбытовой цепочке природного газа.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы находится на рекордных уровнях. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигли рекордных 963,9 доллара. Впоследствии цены сильно колебались, а сейчас стоимость фьючерса находится на сотню долларов ниже.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. Между "Газпромом" и Shell действует соглашение о стратегическом сотрудничестве.