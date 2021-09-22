БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Почти три миллиона жителей Евросоюза не могут позволить себе отапливать жильё из-за низкой зарплаты, ухудшает ситуацию с оплатой тепла и рост цен на электроэнергию, говорится в сообщении Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC). Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

"Низкая заработная плата означает, что почти три миллиона человек не могут позволить себе отапливать свои дома, несмотря на то, что они работают, таков анализ данных по Евросоюзу", — заявила организация.

Ситуация ухудшилась в 10 странах ЕС за последнее десятилетие, и теперь "резкий скачок цен на электроэнергию в Европе рискует ввергнуть еще больше работающих людей в энергетическую бедность", отмечает ETUC.

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Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Это влияет и на цены на электроэнергию для потребителей, однако, как отмечала ЕК, в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные.

"Профсоюзы призывают Европейский парламент оградить рабочих от энергетической бедности, введя "порог приличия" в проект директивы ЕС о минимальной заработной плате. Он нужен для того, чтобы установленная законом минимальная заработная плата гарантировала достойный уровень жизни", — говорится в релизе.

ETUC объединяет 90 профсоюзных организаций из 38 европейских стран, а также 10 Европейских федераций профсоюзов, на которые приходится около 45 миллионов работников.