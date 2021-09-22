МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ.

"Риски появления дефицита товара на торгах полностью исключены", — сказали в ведомстве.

Запасы бензина на нефтебазах, а также биржевые поставки сохраняются на стабильно высоком уровне, добавили в министерстве. По данным на начало недели, они составляли 19,8 тысячи тонн в сутки по Аи-92 и 10,8 тысячи тонн в сутки по Аи-95, — это на 24% и 36% соответственно больше, чем в сентябре 2019 года.

При этом объемы производства бензина суммарно достигают ежесуточных 106 тысяч тонн, — это обычный уровень для начала сентября, отметили в ведомстве.

Министерство отмечает, что в настоящий момент топливный рынок России находится в стабильном состоянии. Минэнерго России оценило стабильность топливного рынка

"Нефтяные компании исполняют взятые на себя контрактные обязательства, в том числе ведут постоянные поставки топлива на биржевые торги. Вместе с тем, на колебание биржевых цен оказывает влияние продолжающийся период ремонтов на нескольких НПЗ, а также начавшийся переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним",- отмечает ведомство.

Минэнерго также добавляет, что после завершения плановых ремонтов на НПЗ дальнейший рост объемов производства бензина также поспособствует стабилизации биржевых цен.

"Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции", — рассказали в Минэнерго.

Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендуют компаниям обеспечить стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличить их в ближайшее время, заявили РИА Новости в министерстве.

"Для сохранения стабильной ситуации Минэнерго России и ФАС России ведется ежедневный мониторинг топливного рынка, проводится топливный штаб, до компаний доводятся рекомендации по стабильным поставкам на рынок и их увеличению в ближайшее время", — говорится в сообщении ведомства.

"Подчеркнем, что выгодность поставок на внутренний рынок и их высокий уровень сохраняются благодаря работе скорректированного демпфирующего механизма, который сдерживает изменение розничных цен на топливо на уровне инфляции", — добавили в министерстве.

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила исторический рекорд в России, превысив 60,18 тысячи рублей за тонну. При этом розничные цены на бензин, по данным Росстата, немного снижаются уже третью неделю подряд.