МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Хотя строительство новых угольных станций стало невыгодным по сравнению с возобновляемыми источниками (ВИЭ), полный отказ от угольной генерации — это безумие, считает сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) и спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"В экономическом смысле я возьму на себя смелость сказать, что строительство новой угольной генерации стало бессмысленным. Потому что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) дешевле и для покупателя, и для инвестора. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики", — рассказал он в ходе онлайн-брифинга АРВЭ.

Чубайс подчеркнул, что ВИЭ, особенно ветрогенерация, стали выгоднее, чем угольная или паросиловая генерация даже без учета климатических параметров.

"Это абсолютное безумие – отказаться от традиционной генерации…. Энергетика – это слишком серьезная и жизнеопределяющая индустрия, чтобы всерьез отказываться полностью от какого-то вида генерации", — при этом добавил он.

Он привел в пример атомную энергетику – еще недавно это считалось "чем-то чудовищным, ужасным, катастрофическим", что нужно как можно скорее закрыть, но теперь к странам мира пришло понимание, что атомная энергетика – важнейшая сфера энергетики с точки зрения изменений климата.

"Поэтому закрывать не надо спешить ничего вообще в энергетике. Речь идет не о закрытии, речь идет о векторах развития. А вот если говорить о стратегии, то конечно же нам нужно думать прежде всего о развитии ВИЭ, но не о закрытии существующих станций", — заключил Чубайс.