МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Нынешние высокие цены на газ в Европе могут ускорить развитие использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Запасы газа в Европе на зиму оказались на десятилетнем минимуме

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись на уровне 846,8 доллара за тысячу кубометров.

"Высокая цена на газ, в какой-то мере, спровоцирована, чтобы подстегнуть развитие ВИЭ, а не чтобы поддержать нефтегазовую отрасль и сказать: вот видите, какие цены, давайте будем заниматься традиционной энергетикой. Нет, это все будет способствовать развитию других, альтернативных источников энергии", — сказал Завальный на конференции "Энергетика России: новый цикл — новые трансформации", организованной газетой "Коммерсант".

Депутат отметил, что перед Россией, в свою очередь, сейчас стоит задача перехода к новым видам энергии, прежде всего — к водороду, а затем уже к солнцу и ветру, потому что "это актуально только для изолированных, северных территорий". По словам Завального, в местах массового проживания людей больше актуальна либо традиционная энергетика, либо, в перспективе, термоядерная. Решетников объяснил рост цен на газ в Европе

"У нас хороший задел в термоядерной и ядерной энергетике", — считает он. При этом Завальный также отмечает, что спрос на традиционные источники энергии, такие как нефть и газ, хоть и выходит постепенно на пик, но будет сохраняться, поэтому нужно повышать эффективность недропользования, развивать технологии, а еще — заниматься импортозамещением.

Кроме того, важно также следить за так называемым энергопереходом в мире, поскольку тема экспорта в данном случае играет важную роль. "Европа будет ориентироваться на водород, на солнце и ветер, на эти два вида энергии, и мы должны дать эту энергию Европе, для того чтобы сохранить свои экспортные рынки", — считает депутат.