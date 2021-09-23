МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ввод новых электростанций на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках программы господдержки до 2035 года может вырасти суммарно до 8 ГВт с 6,5 ГВт, считает директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует госпрограмма поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Власти РФ приняли решение продлить программу до 2035 года. Объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года составит 360 миллиардов рублей, говорил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"По нашим оценкам, совокупные объёмы вводов по второй программе могут вырасти с порядка 6,5 ГВт до 8 ГВт", – сказал Андрей Максимов в ходе конференции "Энергетика России: новый цикл – новые трансформации", организованной газетой "Коммерсант".

Также, по его словам, вторая программа предполагает другие методы отбора и мотивации участников. "Главная мотивация – поставка электроэнергии. Чем больше электроэнергии с таких объектов будет поставлено, тем выше прибыль конкретного собственника", – отметил Максимов.

При этом глава департамента также отметил, что, по оценке Минэнерго, выработка электроэнергии электростанциями, введёнными в рамках двух программ, составит 36-38 млрд КВт.ч, а за период действия второй программы на экспорт может быть поставлено комплектующих для ВИЭ примерно на 34 миллиарда рублей.