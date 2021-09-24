ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Будапешт 27 сентября ожидает прибытия председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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По его словам, речь идет о контракте с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

"Начиная с 1 октября, соглашение сроком на 15 лет вступит в силу. В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере", — подчеркнул глава дипломатического ведомства Венгрии.