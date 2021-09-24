РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен — ПРАЙМ. Потребление газа как моторного топлива в России на сегодняшний день составляет около 1,2 миллиарда кубометров при возможностях газозаправок в 2,5 миллиарда кубометров, сообщил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков. "Газпром" увеличит число газозаправок в России

В пятницу в Белой Калитве Ростовской компания открыла свою 20-ю в регионе автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. После этого Зубков провел совещание по развитию газозаправочной инфраструктуры в Южном федеральном округе.

"Мы уже сегодня имеем заправок в России на то, чтобы потреблять 2,5 миллиарда кубов газа, а мы потребляем 1,2 миллиарда. Надо увеличивать производство техники на газу", — сказал он. Зубков отметил, что российские заводы выпускают всего 12-15 тысяч таких автомобилей, что очень мало для России.

По его информации, задача — развить рынок газомоторного топлива так, чтобы к 2030 году выйти на уровень потребления порядка 10 миллиардов кубометров. Он добавил, что немаловажно и финансово поддержать переоборудование техники.