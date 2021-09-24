МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Борьба с изменением климата не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Диалога высокого уровня поэнергетике Генеральной Ассамблеи ООН. Управляемый хаос: Европа сделала еще один шаг к энергокризису

"Перед мировой энергетикой также стоит важнейшая задача по снижению негативного воздействия на климат. Считаем, что работа в этом направлении не должна входить в противоречие с решением задачи ликвидации энергетической бедности и приводить к ограничениям в доступе к энергии. Климатические вопросы не должны использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки", — сказал Новак.

Он отметил, что, по экспертным оценкам, мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, а потребление энергии в мире растет. Однако, сегодня каждый пятый человек в мире не имеет гарантированного доступа к электроэнергии. При этом, по прогнозам, к 2040 году потребление энергии вырастет в 1,5 раза.

"Наша ключевая задача — добиться синергии между мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, обеспечению мировой экономики и населения доступными энергоресурсами и решением климатических задач", — добавил вице-премьер. Украина намерена продлить запрет на импорт электроэнергии из России

Россия, в свою очередь, уже обеспечила всеобщий доступ граждан к энергии на территории страны, при этом российская энергетическая политика направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов загрязняющих веществ. Как напомнил Новак, энергобаланс России уже сейчас является одним из наиболее прогрессивных среди крупнейших экономик мира.

"Порядка 87% электроэнергии, которая вырабатывается в нашей стране, приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники. Из них 46% составляет природный газ… 41% занимает безуглеродная генерация – это гидроэлектростанции, атомные станции и энергия, вырабатываемая на основе ВИЭ… Рассчитываем к 2035 году увеличить долю безуглеродных источников энергии (ГЭС, ВИЭ и АЭС) в энергобалансе до 45%, а долю низкоуглеродных источников энергии — до 90%", — заключил Новак.