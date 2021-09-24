МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россия сохранит свою роль надежного поставщика газа и электроэнергии для всего мира, а в будущем будет обеспечивать мировой рынок и водородом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал ключевую задачу мировой энергетики

"Россия будет и впредь надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, в том числе электрической энергии, трубопроводного и сжиженного природного газа, а также водорода", — сказал Новак в своем выступлении в ходе диалога высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского чиновника, задача ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями является приоритетом для России. Также Россия готова оказывать содействие развивающимся странам в достижении целей устойчивого развития ООН.

Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мире за счет его экологичности, напомнил Новак. Что касается другого газа — водорода, то, по словам Новака, в России созданы благоприятные условия для развития этого вида энергетики. Также РФ считает перспективным развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.

Вице-премьер подчеркнул важность баланса между традиционными и альтернативными энергоресурсами. "Только так мы сможем пройти эволюционный путь к низкоуглеродному будущему без ущерба для энергетической безопасности. Ключом к этому станет международное энергетическое сотрудничество на равноправной и взаимовыгодной основе", — заключил он.