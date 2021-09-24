МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" следит за развитием ситуации вокруг ареста в США заместителя председателя правления компании Марка Джитвэя, к процессу по данному делу отношения не имеет, но будет оказывать всю необходимую поддержку своему топ-менеджеру, заявила компания.

"Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время М. Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов. Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. "Новатэк" следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", — говорится в заявлении "Новатэка".

Ситуация с зампредом правления "Новатэка" Марком Джитвэем, арестованным в США, никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность компании, должность главного финансового директора он покинул в 2014 году и с тех пор не принимал участия в финансовой деятельности компании, заявил "Новатэк".

"Ситуация никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность "Новатэка", — говорится в заявлении компании.

"М.Джитвэй долгие годы является основным представителем компании перед профессиональным и инвестиционным сообществом, внося неоценимый вклад в деятельность "Новатэка". В 2014 году М.Джитвэй ушел из совета директоров "Новатэка", покинул должность главного финансового директора компании и, согласно внутреннему приказу "Новатэка", в дальнейшем не принимал участия в финансовой деятельности компании, включая привлечение финансирования", — уточняется в сообщении.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов.

Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.