МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Россия обладает всеми возможностями для производства конкурентоспособного "голубого" водорода себестоимостью в 1,5-2 доллара за килограмм, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на сессии "Развитие низкоуглеродной экономики и водородной энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".

По его мнению, именно водород в условиях глобального энергетического энергоперехода способен занять заметную долю в мировом энергобалансе, учитывая его минимальный углеродный след.

"Если абстрагироваться от углеродного следа и климатического эффекта, в России паровая конверсия метана, серого водорода — один из самых дешевых способов производства с себестоимостью ниже 1 доллара США. Голубой водород себестоимостью 1,5-2 доллара США также конкурентоспособен для России, у нас есть большое конкурентное преимущество — дешевый метан, доступная энергия и накопленный большой научный опыт", — сказал Сорокин, слова которого приводятся в релизе Минэнерго.

Замминистра напомнил, что Россия еще в 2020 году утвердила "дорожную карту" по развитию водородной энергетики, недавно была подписана соответствующая концепция развития, а следующим этапом станет проработка стратегии производства низкоуглеродного водорода.

По мнению Сорокина, при должном развитии технологий, а также свободном доступе к финансам, водородная отрасль может стать рентабельной уже по прошествии 10-12 лет. Тем не менее, для полноценного развития отрасли предстоит решить ряд важных задач, в первую очередь — это себестоимость производства.

"Сейчас себестоимость производства зелёного водорода — от 6 до 12 долларов США за килограмм при конкурентоспособном уровне в 1,5-2 доллара США. Второй момент — развитие транспортировки водорода. Третье — его потребление. Мы видели на примере ВИЭ, что в течение 15 лет подобные нетрадиционные отрасли энергетики могут быть убыточными. Но с учётом неограниченного доступа к средствам они, при этом, вполне могут выйти на уровень серийности и, таким образом, довести технологии до масштаба экономически целесообразных. С водородом будет тот же сценарий — около 10-12 лет некоммерческих убытков — и затем вероятен уже выход на рентабельность и рост по экспоненте. Если мы не будем к этому готовы — это будет большой проблемой", — резюмировал он.