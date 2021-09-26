МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке электроэнергии в Европе объясняется рядом экономических, климатических и геополитических факторов, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио RTL. Он также высказал предположение, что такая ситуация продлится до конца зимы.

"Напряженная ситуация в сфере энергетики может продлиться всю зиму", — заявил он, отметив, что эта ситуация закономерна и обснована рядом причин.

Во-первых, это пандемия COVID, которая привела к закрытию ряда предприятий и снижению предложения на рынке энергоносителей. Кроме того, он напомнил, что Европа активно использует возобновляемые источники энергии, которые в этот раз дали сбой.

"Последние шесть недель в Европе не было ветра. Соответственно, было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось", — уточнил еврокомиссар.

Ещё одной причиной сложившейся ситуации Бретон считает геополитическую напряженность и "сильную зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа".

Цены на газ в Европе последние недели бьют рекорды. Если месяц назад цена газа на спотовом рынке чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, то на торгах 15 сентября она уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.