БЕРЛИН, 26 сен — ПРАЙМ. Партия "Зеленые" будет пытаться торпедировать "Северный поток 2", в случае если они войдут в правительство Германии, заявил РИА Новости немецкий политик Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии"), комментируя предварительные итоги выборов в бундестаг. На Украине считают, что Запад должен Киеву из-за "Северного потока-2"

В воскресенье 26 сентября прошли выборы в бундестаг ФРГ. По данным экзит-полла телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: Социал-демократическая партия Германии — 25,2%, ХДС/ХСС — 24,6%, "Союз 90/Зеленые" — 14,3%, Свободная демпартия — 11,6%, "Альтернатива для Германии" — 10,8%, "Левые" — 5%. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок должно будет быть сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении 16 лет.

"Немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта, и ясно, что в правительство войдут более, чем две партии. Трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее. С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше", — сказал Котре. Он считает такое положение упущением уходящего правительства, которое перестало ориентироваться на Германию и потеряло себя на европейском пространстве.

"Однако "Северный поток 2", я считаю, будет работать. "Зеленые" попытаются торпедировать его, но я считаю, что остальные партии воспрепятствуют этому. Сейчас, когда цены на газ крайне высоки, позволить заблокировать поставки газа по "Северному потоку" было бы крайне неумным. Едва ли "Зеленым" это удастся, "Северный поток 2" будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии", — отметил он.

Политик добавил, что положение Германии в ЕС также ухудшится, так как "Меркель ранее могла оказать значительное влияние", однако "ни (кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХС) Лашет, ни Шольц не имеют такого веса в Европе".