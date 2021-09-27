МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 0,8% после пятничного рекорда, в то время как цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 3,8%, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина к концу недели

По итогам торгов понедельника стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,8% — до 60 082 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,1% — до 57 049 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 50 428 рублей за тонну.

При этом стоимость СУГов на бирже в понедельник снова перевалила за планку в 40 тысяч и составила 40 521 рубль, показав рост на 3,8% после пятничного снижения на 6,3%.

Биржевая цена бензина Аи-95 на прошлой неделе три дня подряд била рекорды, последний из которых был достигнут в пятницу на уровне 60 570 рублей за тонну. Как объясняло Минэнерго России, рост биржевых котировок был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и переходом топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.