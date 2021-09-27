БУДАПЕШТ, 27 сен — ПРАЙМ. "Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, передает корреспондент РИА Новости. Названа страна Европы, которая получает прибыль от роста цен на газ в ЕС

Церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Как ранее заявлял РИА Новости Сийярто, контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард — через Австрию.

Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Как отметила Бурмистрова, соглашение гарантирует надежные, стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет. "Еще одной важной составляющей новых договоренностей является диверсификация маршрутов таких поставок. Уже первого октября Венгрия начнет получать газ "Газпрома" через газопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы юго-восточной Европы", — сказала Бурмистрова.

Она добавила, что во многом это стало возможно благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний, которые стали развивать свою национальную газотранспортную систему.

"Таким образом, теперь уже семь европейских стран будут получать российский газ по новому и надежному маршруту", — сказала Бурмистрова.

Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет.