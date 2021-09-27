ЛОНДОН, 27 сен — ПРАЙМ. Автомобилисты стоят в огромной очереди на автозаправку на востоке Лондона, несмотря на то, что там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторых АЗС и вовсе закрыт из-за отсутствия топлива, передает корреспондент РИА Новости. Названа страна Европы, которая получает прибыль от роста цен на газ в ЕС

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.

Водитель Ахмед, который стоял в начале очереди на АЗС, рассказал РИА Новости, что если он не заправится сегодня, то не сможет завтра отвезти детей в школу и доехать до работы.

"Это сумасшествие, но лучше я буду тут ждать, чем ездить по Лондону в поисках другой заправки и израсходую топливо, которое у меня ещё есть в баке", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как и Ахмед, другие автомобилисты выстроились в длинную очередь, растянувшуюся на несколько кварталов. Сотрудники АЗС, которые предпочли оставаться неназванными, рассказали РИА Новости, что они не ожидают топлива в скором времени.

На автозаправочной станции Shell на улице Олд Бромтон в районе Южный Кенсингтон въезд для машин закрыт, на всех заправочных установках надписи "извините, не обслуживается". В продуктовом киоске Shell при АЗС сотрудник подтвердил, что топлива нет.

"Когда будет, понятия не имею", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Подъехавшие к АЗС несколько автомобилей были вынуждены развернуться. Ещё один мужчина подошёл к станции, чтобы сфотографировать пустые бензоколонки.

"Вы знаете, почему нет топлива? Это все из-за Brexit", — сказал он, обращаясь к корреспонденту РИА Новости.

Примерно в километре от АЗС Shell, бензоколонки на автозаправке компании ESSO полностью оцеплены металлическими ограждения, на них надписи "извините, дизельного топлива нет".

Тем временем власти Британии уверяют, что проблем с запасами самого топлива в стране не наблюдается, и призывают жителей не впадать в панику.

В субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.