КИЕВ, 27 сен — ПРАЙМ. Украина ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через территорию Украины, отметил в понедельник глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" и Венгрия подписали долгосрочные контракты на поставку газа

Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", — написал Макогон в Facebook.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.

В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.