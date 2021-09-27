Глава "Оператора ГТС Украины" просит Евросоюз не делать исключений для "Северного потока-2"
БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти ЕС не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического законодательства ЕС.
"Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета", — сказал он о "Северном потоке 2" на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.
Сейчас происходит сертификация в качестве оператора этого газопровода компании Nord Stream 2 AG в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) для того, чтобы газопровод функционировал в соответствии с правилам третьего энергопакета ЕС. Это законодательство предполагает, среди прочего, разделение деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке "голубого топлива" по трубе. Закон предполагает возможность предоставления исключений.
Немецкий регулятор должен сформировать проект своего решения в течение четырёх месяцев начиная с 8 сентября по сертификации оператора газопровода и направить его в Еврокомиссию, которая будет иметь минимум два месяца на ответ. BNA затем должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в окончательном решении по сертификации.
Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее получила право (но без возможности вето) участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе планирует доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства, а также эксплуатации газопровода, ее учредителем является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".
https://1prime.ru/energy/20210927/834813393.html