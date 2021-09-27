БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон призвал власти ЕС не предоставлять газопроводу "Северный поток 2" исключений из энергетического законодательства ЕС. В Киеве пригрозили прекратить транзит газа в Венгрию через Украину

"Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета", — сказал он о "Северном потоке 2" на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC.

Сейчас происходит сертификация в качестве оператора этого газопровода компании Nord Stream 2 AG в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) для того, чтобы газопровод функционировал в соответствии с правилам третьего энергопакета ЕС. Это законодательство предполагает, среди прочего, разделение деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке "голубого топлива" по трубе. Закон предполагает возможность предоставления исключений.

Немецкий регулятор должен сформировать проект своего решения в течение четырёх месяцев начиная с 8 сентября по сертификации оператора газопровода и направить его в Еврокомиссию, которая будет иметь минимум два месяца на ответ. BNA затем должно будет, насколько это возможно, учесть мнение Еврокомиссии в окончательном решении по сертификации.

Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее получила право (но без возможности вето) участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе планирует доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

Nord Stream 2 AG была создана для планирования, строительства, а также эксплуатации газопровода, ее учредителем является Gazprom international projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".