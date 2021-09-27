БУДАПЕШТ, 27 сен — ПРАЙМ. Никто не имеет права вмешиваться в решения Венгрии в сфере энергетики, сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на просьбу прокомментировать возможное прекращение транзита газа в страну через Украину. На Украине заявили о потребности в сохранении контракта на транзит газа

Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.

"Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. Это (маршрут поставки) решается не нами, это решает Россия. Это не наш вопрос. И я должен сказать, что никто не имеет права вмешиваться в наши решения в сфере энергетики", — сказал Сийярто.

Венгрия также не участвует в дебатах между Россией и Украиной по вопросу транзита газа и хочет, чтобы ее не вовлекали в этот спор, добавил он.

"Я понимаю, что у них ведутся дебаты о транзите (газа) с Россией, но мы не участвуем в этой игре. Так что, пожалуйста, оставьте нас в покое в этом отношении, оставьте нас в стороне от этого вопроса, так же, как я никогда не хочу включать третьи страны в наши двусторонние дебаты", — заявил Сийярто.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.