МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Любое новое правительство Германии будет вынуждено считаться с проектом "Северный поток 2", считает координатор депутатской группы по связям с парламентом Германии и глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. В Венгрии ответили на угрозы Украины о прекращении транзита газа

"Коалиция СДПГ, "Союза 90/Зеленые" и Свободных демократов — наиболее логична. Скорее всего, ХДС-ХСС уйдет в оппозицию — (лидер СДПГ Олаф) Шольц уже заявил о претензиях на канцлерство, а значит он вряд ли согласится на коалицию с ними. Он уже посоветовал им уйти в оппозицию. По этому сценарию, скорее всего, и пойдет", — заявил РИА Новости Завальный.

Кроме того он прокомментировал влияние нового парламента и правительства на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

"Независимо от того, кто придет к власти проект, который уже технически достроен, будет запущен в эксплуатацию. Возможно, с ограничениями, но ограничения эти будут обеспечивать достаточным количеством топлива из РФ и Германию, и европейские страны… Европейцы снимут эти ограничения, как ранее в проекте "Северный поток"… Отказ от угольной генерации и ядерной генерации будет приводить к увеличению спроса на газ, который может обеспечить только Россия… Любое правительство будет вынуждено с этим считаться. Даже если Анналена Бербок (из партии "Союз 90 / Зелёные") станет канцлером, она вынуждена будет этим заниматься. Быстро повернет голову и начнет любить "Северный поток" или по крайней мере не говорить резко о нем…" — сказал депутат.

Кроме того он отметил, что Шольц и ранее не отрицал необходимость "Северного потока 2".

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, Свободных демократов — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами — хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

После этого лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать следующее правительство ФРГ.