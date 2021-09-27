ЛОНДОН, 27 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие нефтяные компании Британии, где разразился топливный кризис из-за нехватки водителей бензовозов, заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива". Британское правительство признало, что само создает топливный кризис

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.

"У нас вдоволь запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и хранилищах. Мы как представители промышленности тесно работаем с правительством, чтобы топливо доставлялось на автозаправочные станции по всей стране", — говорится в распространенном заявлении ряда компаний, в том числе Shell, ExxonMobil и BP.

Кроме того, компании ожидают, что спрос на топливо в стране вернется к нормальному уровню в ближайшие несколько дней.

"…мы ожидаем, что спрос на топливо вернется к нормальному уровню в ближайшие несколько дней. Мы призываем всех покупать топливо как обычно", — говорится в совместном заявлении 11 компаний.

В субботу правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.