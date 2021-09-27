БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе вряд ли упадут раньше 2022 года и могут затормозить восстановление экономики еврозоны, считает старший эксперт британской аналитической компании Oxford Economics Оливер Ракау. За что боролись. США оказались на пороге энергокризиса вслед за Европой

Оптовые цены на энергоносители резко выросли за последние несколько месяцев, отмечает он в своей заметке, поступившей в РИА Новости. Это было вызвано быстрым восстановлением спроса после локдаунов и несколькими факторами со стороны предложения, такими как низкие запасы, ограниченное предложение электроэнергии из возобновляемых источников, рост цен в системе торговли выбросами на CO2 и ограниченным доппредложением со стороны некоторых крупных производителей. Резкий подъем цен в Европе уже привел к ускорению инфляции.

"Скачок цен на энергоносители нанесёт ущерб (экономическому — ред.) восстановлению", — считает Ракау.

Он ускорит инфляцию, что плохо отразится на реальных доходах потребителей и может подорвать доверие, что в свою очередь может сдержать восстановление экономики в краткосрочной перспективе, поясняет эксперт. "Однако экономические последствия всплеска цен на энергию весьма неопределенные", — добавляет он при этом. Нефтяные компании Британии заявили, что в стране хватает запасов топлива

Цена "голубого топлива" выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом, подняв спотовые цены на электроэнергию в еврозоне до новых максимумов. "Виной тому множество узких мест в поставках. И Россия, возможно, не будет поставлять газ сверх контрактных обязательств, чтобы подтолкнуть Германию и ЕС к быстрой сертификации (оператора — ред.) нового трубопровода "Северный поток 2", — отметил эксперт.

На этом фоне в Oxford Economics ожидают, что цены на газ и электроэнергию "будут оставаться высокими примерно на нынешних уровнях в течение зимы". Эксперт при этом не исключает, что цены могут резко упасть уже в первом квартале 2022 года.