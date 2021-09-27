Британский эксперт Ракау: цены на газ в Евросоюзе вряд ли упадут ранее 2022 года
БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе вряд ли упадут раньше 2022 года и могут затормозить восстановление экономики еврозоны, считает старший эксперт британской аналитической компании Oxford Economics Оливер Ракау.
Оптовые цены на энергоносители резко выросли за последние несколько месяцев, отмечает он в своей заметке, поступившей в РИА Новости. Это было вызвано быстрым восстановлением спроса после локдаунов и несколькими факторами со стороны предложения, такими как низкие запасы, ограниченное предложение электроэнергии из возобновляемых источников, рост цен в системе торговли выбросами на CO2 и ограниченным доппредложением со стороны некоторых крупных производителей. Резкий подъем цен в Европе уже привел к ускорению инфляции.
"Скачок цен на энергоносители нанесёт ущерб (экономическому — ред.) восстановлению", — считает Ракау.
Он ускорит инфляцию, что плохо отразится на реальных доходах потребителей и может подорвать доверие, что в свою очередь может сдержать восстановление экономики в краткосрочной перспективе, поясняет эксперт. "Однако экономические последствия всплеска цен на энергию весьма неопределенные", — добавляет он при этом.
Цена "голубого топлива" выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом, подняв спотовые цены на электроэнергию в еврозоне до новых максимумов. "Виной тому множество узких мест в поставках. И Россия, возможно, не будет поставлять газ сверх контрактных обязательств, чтобы подтолкнуть Германию и ЕС к быстрой сертификации (оператора — ред.) нового трубопровода "Северный поток 2", — отметил эксперт.
На этом фоне в Oxford Economics ожидают, что цены на газ и электроэнергию "будут оставаться высокими примерно на нынешних уровнях в течение зимы". Эксперт при этом не исключает, что цены могут резко упасть уже в первом квартале 2022 года.
https://1prime.ru/energy/20210927/834814719.html