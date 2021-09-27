ЛОНДОН, 27 сен — ПРАЙМ. Единственным долгосрочным решением проблемы с высокими ценами на газ являются инвестиции в возобновляемые источники энергии, считает министр по бизнесу, энергетике и промышленности Британии Кваси Квартенг. Нефтяные компании Британии заявили, что в стране хватает запасов топлива

"Министр обсудил вопрос высоких мировых цен на газ. Он подтвердил позицию правительства о том, что дальнейшие инвестиции в проекты возобновляемых источников энергии и отключение ненадёжного газа от энергосистемы Британии являются единственным долгосрочным решением для снижения затрат потребителей и укрепления энергетической безопасности Британии", — говорится в заявлении министерства по итогам беседы министра с представителями бизнеса на фоне топливного кризиса в стране.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.

Газ имеет решающее значение для энергоснабжения Британии: более 22 миллионов домохозяйств подключены к газовой сети, в 2020 году 38% спроса на газ в стране было использовано для отопления жилых помещений, 29% — для производства электроэнергии и 11% — для промышленного и коммерческого использования. Британское правительство признало, что само создает топливный кризис

Британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ, некоторые из них объявили, что не могут выполнить обязательства перед потребителями. Резкие скачки цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.

Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.