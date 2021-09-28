МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проблемы с газом в Европе могут спровоцировать сложности и в других странах, поэтому ситуация на этом рынке может оказаться гораздо серьезнее, чем кажется сейчас, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Власти Британии назвали главную альтернативу газу

"Еще одним источником страха является ситуация на рынке газа. Постоянные сообщения в СМИ о низких объемах газа в европейских хранилищах, скачки цен, приостановка производств, завязанных на газ, призывы к России и "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу – все это дает поводы опасаться, что ситуация может оказаться гораздо серьезнее, чем это кажется сейчас", — сказал он.

И хотя Европа в последние годы явно не была локомотивом экономического роста в мире, проблемы в этом регионе могут спровоцировать сложности и в других странах, добавил эксперт.

На первый взгляд то, что происходит сейчас в Европе похоже на то, что в 1970-е годы было в США в период нефтяного кризиса. Но есть одно ключевое отличие: если тогда это был сильнейший шок предложения, когда на рынке был создан искусственный дефицит нефти и, соответственно, моторного топлива и нефтепродуктов, то сейчас это результат увеличения спроса, который следует за ростом деловой активности. То есть дефицит сырья и топлива сейчас – это сдерживающий фактор темпов роста, поясняет он.

"При этом следует признать, что увеличение спроса на газ связано в значительной степени с дефицитом альтернативных генерирующих мощностей, вызванным, в том числе зеленой повесткой – закрытием угольных и атомных станций, снижением вклада ветрогенерации. Кроме того, сказалось и сокращение поставок СПГ в Европу из-за перенаправления их на азиатский рынок, где цены на газ еще выше, причем как из-за оживления экономики, так и засушливой погоды, снизившей выработку электроэнергии гидроэлектростанциями", — добавляет Брагин.

Эксперт отмечает также, что природный газ – это, хоть и очень заметное, но всего лишь одно из проявлений роста цен на сырье, причем в широком круге наименований, начиная от продуктов питания, заканчивая топливом. И это также во многом следствие неожиданно быстрого восстановления экономик после коронакризиса, замечает он.

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