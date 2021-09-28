МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цена бензина в рознице по итогам сентября-октября вырастет на 25-30 копеек, ожидает глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов. Цены на мазут на российском рынке взлетели до рекордных отметок

"Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост", — ответил Баженов на вопрос о своем прогнозе по ценам на бензин на АЗС в октябре в рамках пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.

Он пояснил РИА Новости, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

"Нетбэки — это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять — на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку", — сообщил Баженов.

По его словам, все перечисленные параметры сейчас таковы, что нетбэки находятся на высоком уровне. При этом демпферный механизм, хоть и является сдерживающим фактором для роста цен на топливо, все же распространяется по большей части только на крупные нефтяные компании.

"Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, и тогда начинается снижение биржевых цен", — добавил Баженов.

Биржевая цена бензина Аи-95 на прошлой неделе три дня подряд била рекорды, последний из которых был достигнут в пятницу на уровне 60 570 рублей за тонну. Как объясняло Минэнерго России, рост котировок был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и переходом топливного рынка от летних сортов топлив к зимним, однако риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены. В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата прошлой недели, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.