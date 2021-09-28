Эксперт Колобанов: цены на газ в Европе при теплой осени могут упасть на несколько сотен долларов
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе зависят от нескольких факторов, среди ключевых — погодный, если осень будет теплой, он может подешеветь на несколько сотен долларов, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника расчетная цена превысила 925 долларов. При этом уже во вторник стоимость фьючерсов на газ достигала рекордных 1040 долларов за тысячу кубометров.
"Все зависит, прежде всего, от погоды в Европе — а этот фактор уже практически не прогнозируется из-за климатических изменений в мире. Если осень будет теплой, ажиотаж немного поутихнет, наполнение хранилищ продолжится и цены плавно снизятся на несколько сотен долларов", — отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, какой динамики фьючерсных цен на газ можно ожидать в краткосрочной перспективе.
Колобанов объяснил, что резкий рост цен на фьючерсы в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских хранилищ, высоким спросом на СПГ в Азии и ограничением предложения со стороны основных поставщиков. Также, отметил эксперт, на цены влияют спекуляции на рынке.
Он уточнил, что восполнение запасов газа в европейских хранилищах в этом году идет с запозданием и у потребителей есть опасения, что к наступлению холодов уровень будет ниже необходимого. По данным на 26 сентября самый низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Португалии, Австрии и Нидерландах — ниже 55%, тогда как в целом по Европе он составляет почти 74%.
Эксперт добавил, что цены в Европе растут из-за увеличения поставок СПГ в Азию, где из-за высокого спроса он подорожал, в результате чего поставки в этот регион пока выигрывают ценовую конкуренцию с Европой. Обычно к осени спрос на СПГ там падает, что снижает цены и поставщики перенаправляют потоки в Европу, но в этом году регион сохранил летний спрос на газ, в том числе из-за дефицита угля в Китае и активизации "зеленой" повестки, отметил эксперт.
При этом, отметил Колобанов, не исключено, что в "газовом "ценовом ралли" активно участвует спекулятивный капитал", перешедший в этот сектор для быстрых заработков на повышенном спросе.
Наконец, сказал эксперт, цены растут из-за ограниченного предложения со стороны основных поставщиков, которое подогревается новостями со стороны Украины о том, что "Газпром" месяц за месяцем не хочет бронировать дополнительные транзитные мощности, которых "более чем в избытке". При этом другие поставщики трубопроводного газа по техническим и ресурсным причинам не могут удовлетворить избыточный спрос на европейском рынке, заключил эксперт.
https://1prime.ru/energy/20210928/834820059.html