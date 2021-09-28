МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе зависят от нескольких факторов, среди ключевых — погодный, если осень будет теплой, он может подешеветь на несколько сотен долларов, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Бьют все рекорды. Европа оказалась на грани газового коллапса

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а по итогам торгов понедельника расчетная цена превысила 925 долларов. При этом уже во вторник стоимость фьючерсов на газ достигала рекордных 1040 долларов за тысячу кубометров.

"Все зависит, прежде всего, от погоды в Европе — а этот фактор уже практически не прогнозируется из-за климатических изменений в мире. Если осень будет теплой, ажиотаж немного поутихнет, наполнение хранилищ продолжится и цены плавно снизятся на несколько сотен долларов", — отметил эксперт, отвечая на вопрос о том, какой динамики фьючерсных цен на газ можно ожидать в краткосрочной перспективе.

Колобанов объяснил, что резкий рост цен на фьючерсы в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских хранилищ, высоким спросом на СПГ в Азии и ограничением предложения со стороны основных поставщиков. Также, отметил эксперт, на цены влияют спекуляции на рынке.

Он уточнил, что восполнение запасов газа в европейских хранилищах в этом году идет с запозданием и у потребителей есть опасения, что к наступлению холодов уровень будет ниже необходимого. По данным на 26 сентября самый низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Португалии, Австрии и Нидерландах — ниже 55%, тогда как в целом по Европе он составляет почти 74%. Аналитик предупредил о стремительном росте цен на газ в Европе зимой

Эксперт добавил, что цены в Европе растут из-за увеличения поставок СПГ в Азию, где из-за высокого спроса он подорожал, в результате чего поставки в этот регион пока выигрывают ценовую конкуренцию с Европой. Обычно к осени спрос на СПГ там падает, что снижает цены и поставщики перенаправляют потоки в Европу, но в этом году регион сохранил летний спрос на газ, в том числе из-за дефицита угля в Китае и активизации "зеленой" повестки, отметил эксперт.

При этом, отметил Колобанов, не исключено, что в "газовом "ценовом ралли" активно участвует спекулятивный капитал", перешедший в этот сектор для быстрых заработков на повышенном спросе.

Наконец, сказал эксперт, цены растут из-за ограниченного предложения со стороны основных поставщиков, которое подогревается новостями со стороны Украины о том, что "Газпром" месяц за месяцем не хочет бронировать дополнительные транзитные мощности, которых "более чем в избытке". При этом другие поставщики трубопроводного газа по техническим и ресурсным причинам не могут удовлетворить избыточный спрос на европейском рынке, заключил эксперт.