ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. В ОПЕК рассказали, когда мировой спрос на нефть перестанет расти

"Мы продолжаем разговаривать со всеми международными партнерами, включая ОПЕК, о необходимости конкурентных рынков… Я хотела бы вас заверить, что мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для снижения цен на бензин… стоимости нефти", — сказала Псаки на брифинге.

Псаки добавила, что у нее нет большей конкретики на эту тему. Она также добавила, что визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана связан с йеменским урегулированием, а не с ситуацией на мировых рынках нефти.