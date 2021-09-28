БРЮССЕЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз должен прекратить финансирование из общего бюджета трансграничных проектов в области газа, считает комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента. Фьючерсы на газ в Европе после скачка до рекордов замедлили рост

"Депутаты поддержали финансирование развития водородной инфраструктуры, такой как электролизеры, а также (инфраструктуры по — ред.) улавливанию и хранению углерода… Проекты, основанные на природном газе, больше не будут иметь права на финансирование ЕС", — говорится в релизе Европарламента по заседанию комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.

Такое мнение депутатов соответствует общей тенденции по финансированию структурами ЕС энергетических проектов. К примеру, Европейский инвестиционный банк в 2019 году принял стратегию, согласной которой банк с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива.

Профильный комитет ЕП во вторник утвердил свою позицию по критериям и методологии отбора трансграничных энергетических проектов, представляющих общий интерес для Евросоюза, поясняется в релизе Европарламента. В союзе такие проекты называют PCI, они имеют право на получение средств из общего бюджета ЕС.

В списки PCI попадают проекты, которые являются важной трансграничной инфраструктурой, связывающей энергетические системы стран ЕС. Законодательство ЕС в области энергетических сетей (так называемое TEN-E) устанавливает процесс выбора проектов общего интереса. В ЕС запущен процесс реформы этого законодательства.

Еврокомиссия ранее предложила в принципе отказаться от финансирования бюджетом Евросоюза трансграничных проектов в области нефти и газа в рамках правил TEN-E. Эти предложения поступили на рассмотрение Совету стран ЕС и Европарламенту. Совет летом в целом согласился с мнением ЕК, но предложил сделать некоторые исключения. К примеру, чтобы можно было финансировать те проекты в области газа, которые будут предполагать полный переход на прокачку водорода к концу 2029 года.

Депутаты комитета Европарламента также проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Советом стран ЕС по модернизации правил TEN-E.

После того, как они выработают единую позицию по этому документу, он будет направлен на окончательное одобрение отдельно Совету и Европарламенту.