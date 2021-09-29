МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Электроэнергию в самопровозглашенной Луганской народной республике отключат с 8 по 10 октября из-за ремонтных работ на высоковольтном оборудовании, сообщили в среду журналистам в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. ЛНР и ДНР отменили таможню между республиками

"Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности информирует о том, что в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на высоковольтной линии (ВЛ) "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании по всей территории Луганской народной республики в период с 19.00 (совпадает с мск — ред.) 8 октября до 10.00 10 октября 2021 года будет производиться отключение электроэнергии", — сообщили в минтопэнерго.

В министерстве уточнили, что ВЛ 500 киловольт "Шахты-Победа" является основным источником питания республики, и на время выполнения работ на территории ЛНР будет ощутим дефицит мощности электрической энергии.

"Дополнительные источники питания будут задействованы, в первую очередь, для подачи электроэнергии на социально важные объекты. Будет обеспечена работоспособность стационарной связи, больниц, аварийных служб, насосных станций, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов и других социально значимых объектов", — дополнили в ведомстве.

В министерстве также обратили внимание на отсутствие водоснабжения в этот период из-за остановки насосов.

В конце апреля 2017 года владелец сетей и оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" полностью прекратил подачу электроэнергии в ЛНР в связи с долгами за поставки. Снабжение шло с подконтрольной Киеву Луганской ТЭС. На тот момент часть электроэнергии в Донбасс уже поставлялась из РФ, и сразу после начала энергоблокады Москва заявила, что будет снабжать Луганск в рамках "гуманитарной поддержки". Связь ЕЭС России с самопровозглашенными республиками Донбасса идет по трем ЛЭП — Победа — Шахты (ВЛ 500 кВ), Южная — Ростовская (ВЛ 330 кВ), Амвросиевка — Т–15 (ВЛ 220 кВ).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.