МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт, заявил в среду министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также отметил, что тарифы на газ для населения расти не будут.

"Мы видим отставание от того графика (накопления угля – ред.), который был спланирован. Но мы планируем догнать за счет увеличения добычи и, соответственно, импорта угля… Это даст возможность спокойно пройти отопительный сезон", — заявил Галущенко в ходе заседания правительства.

По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.

Он также заявил, что сейчас в подземных хранилищах газа накоплено 18,8 миллиарда кубометров, а к началу отопительного сезона планируется закачать 19,2 миллиарда кубометров газа, что позволит спокойно пройти отопительный период.

Вместе с тем министр отметил, что минэнерго планирует в отопительный сезон максимально использовать энергоблоки АЭС в стране. "Мы рассчитываем на работу с 14 блоками из 15. И существует такая опция, что пятнадцатый блок будет в резерве и при необходимости он тоже может быть привлечен в энергосистему", – добавил Галущенко.