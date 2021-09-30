МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европа, испытывающая нехватку природного газа, просит у России больше угля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что газ в Европе в последнее время значительно подорожал. Сегодня цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побила очередной рекорд и достигает после открытия торгов 1073 долларов за тысячу кубометров. Эксперты рассказали, кто лишил Британию продуктов, газа и бензина

"Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность", — сообщили агентству представители двух российских угольных компаний.

Как отмечают источники, в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля в попытках "экологизировать" производство электроэнергии, но сейчас она испытывает кризис энергоснабжения.

По словам пресс-секретаря Минэнерго РФ, которые приводит агентство, тем не менее экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, по прогнозам, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн. В первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона тонн. Экономике США обещают газовый "сюрприз" этой зимой

Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина (Natasha Tyrina) объяснила Bloomberg, что в том случае, "если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок".

По ее словам, Европе потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогична.