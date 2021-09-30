МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не получало обращений от Китая или европейских стран по поводу наращивания поставок угля из России, сообщило ведомство. СМИ сообщают, что Европа просит у России больше угля

"В министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", — говорится в сообщении министерства на его официальном канале в мессенджере Telegram.

Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Европа, испытывающая нехватку природного газа, просит у России больше угля с целью облегчить энергетический кризис с приближением зимы.