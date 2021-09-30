Минэнерго не получало обращений из Китая и Европы по поставкам угля
Минэнерго не получало обращений из Китая и Европы по вопросам наращивания поставок угля
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не получало обращений от Китая или европейских стран по поводу наращивания поставок угля из России, сообщило ведомство.
"В министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", — говорится в сообщении министерства на его официальном канале в мессенджере Telegram.
Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Европа, испытывающая нехватку природного газа, просит у России больше угля с целью облегчить энергетический кризис с приближением зимы.
https://1prime.ru/energy/20210930/834832318.html
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