МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рекордно высокие цены на газ и электроэнергию и дефицит энергоресурсов могут вынудить Евросоюз впервые за многие годы нарастить долю угля в генерации энергии. Россия в этом случае кажется наиболее выгодным поставщик. Об этом рассказал РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Напомним, что ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Европа, которая в течение многих лет отказывалась от угля в попытках "экологизировать" производство электроэнергии, испытывает жесточайший кризис энергоснабжения. В связи с этим она просит у России больше угля. Правда, как констатирует РИА Новости, позднее Минэнерго РФ указало на то, что не получало обращений из Европы об увеличении поставок этого сырья.

"Дефицит энергоресурсов в ЕС формирует уникальную ситуацию: Европа впервые за восемь лет может увеличить долю угольной генерации", — говорит Галактионов. По мнению аналитика, Россия будет иметь преимущества по сравнению с другими поставщиками угля за счет более низких транспортных расходов.

"Государства ещё не успели полностью отказаться от этого вида топлива, поэтому в условиях, когда стоимость газа и нефти сильно возросла, для обеспечения нужд предприятия и граждан могут быть увеличены закупки угля и производство энергии", — согласен аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Он напомнил, что в Европе остается порядка 300 угольных станций, которые не планируется закрывать до конца срока их эксплуатации.

Аналитики уверены, что российские компании будут готовы увеличить поставки угля в ЕС, однако вряд ли это произойдет так быстро.

"Сроки слишком сжаты, к тому же цены в Азии остаются выше европейских, что стимулирует угольные компании отдавать предпочтение восточному экспортному направлению. А вот в первом полугодии 2022 года при сохранении дефицита энергоресурсов в ЕС поставки российского угля могут ощутимо вырасти", — объяснил Галактионов.