МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Данные свидетельствуют о том, что ситуация с недостатком топлива на автозаправочных станциях по всей Британии стабилизируется, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности Кваси Квартенг.

"Данные предполагают, что мы продолжаем видеть признаки дальнейшей стабилизации ситуации на бензоколонках, уровень запасов (топлива — ред.) на АЗС по всей Британии повышается", — написал Квартенг в Twitter.

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок из-за нехватки бензовозов. Это привело к тому, что на прошлой неделе нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции.

Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров, на многих из них не было топлива.

Для решения проблемы власти приняли решение выдать пять тысяч краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков, а также задействовали резервный парк бензовозов.