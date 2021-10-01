КИЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Перспективы Украины стать ключевым игроком на рынке водородной энергетики, а также быть его экспортером в ЕС преувеличены, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Ранее премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в перспективе может стать для Германии основным поставщиком водорода и иметь политическое влияние в вопросах газа, которое сейчас имеет Россия.

"Утверждения о том, что Украина может стать крупнейшим игроком на водородном рынке несколько преувеличены. Потому что на сегодняшний день пока нет вообще ни одной страны, у которой есть понимание, каким образом формировать рынок, как реализовать с технической точки зрения проекты, как это отразится на всех отраслях, в том числе промышленности. О каком-либо соревновании в водородной энергетике говорить пока очень рано", — сказал Землянский РИА Новости.

По его словам, сегодня на Украине нет конкретных проектов по производству, транспортировке и хранению водорода.

"На сегодняшний день пока единственным рабочим проектом рассматривается возможность получения водорода из природного газа, из метана. Причем производство водорода должно находиться в непосредственной близости от потребителя. Речь о транспортировке водорода пока не идет в принципе. Это связано с рядом технических проблем, не решенных по сей день. Речь идет о качестве металла труб, о материале газокомпрессорных станций, о хранении водорода", — сказал эксперт.

При этом Землянский убежден, что Германия продолжит сотрудничать с РФ, даже если ФРГ перейдет на водородную энергетику. "Даже в том случае, если экономика Германии будет переходить на использование водорода, что тоже пока является только проектом, в любом случае отношения России и Германии будут все равно сохраняться, потому что необходима будет поставка метана для его использования при производстве водорода", — сказал Землянский.

Он отметил, что самым выгодным способом получения водорода является получение его из природного газа, а альтернативные способы слишком дорогие. "Любые другие способы получения водорода сегодня являются более дорогими, чем переработка метана, речь идет о паровом риформинге или пиролизе. Потому что получение так называемого зеленого водорода при гидролизе все равно получается в два-три раза дороже, чем производство водорода из метана", — подытожил эксперт.