МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" с 1 октября по просьбе китайской стороны увеличила поставки электроэнергии в КНР на 90% от плана или в 2 раза к уровню октября 2020 года, говорится в сообщении компании. Генконсул России назвал одну из причин энергокризиса в Китае

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

"Группа "Интер РАО" с 1 октября увеличила объём поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой "Государственной электросетевой компании" этой страны. По сравнению с плановыми объёмами в октябре 2021 года рост составит около 90%, по сравнению с октябрём 2020 года – в два раза, по сравнению с допандемийным 2019 годом – также в два раза", — сообщает "Интер РАО".

Отмечается, что поставки будут осуществляться по всем трём высоковольтным линиям электропередачи, включая ЛЭП "Амурская-Хэйхэ" напряжением 500 кВ, построенную с участием "Интер РАО" в 2012 году.

Компания также напоминает, что поставки осуществляются в рамках 25-летнего контракта с ГЭК Китая, заключённого в 2012 году, суммарным объёмом 100 миллиардов кВт.ч. В настоящее время пропускная способность сечения Россия-Китай позволяет поставлять до 6-7 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год. По итогам последних трёх лет (2018-2020 годы) годовой объём поставок в Китай составлял около 3,1 миллиарда кВт.ч.

"Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.