МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в сентябре выросло на 14 единиц в месячном выражении, или на 1% — до 1448 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 429, или в 1,4 раза.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении поднялся на 7, или на 1,4%, и составил 508, в Канаде – сократился на 3 штуки, до 153 установок.

Количество буровых установок в Европе выросло на 1, до 106 единиц, на Ближнем Востоке – на 8, до 269. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок уменьшилось на 4 и составило 194, в Африке – выросло на 3, до 78. В Латинской Америке показатель поднялся на 2, до 140 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.